Лукашенко пожаловался на протестующих из-за отсутствия масок и дистанции

Президент Беларуси Александр Лукашенко на провластном митинге в Беларуси упрекнул протестующих в том, что они не носят защитные маски.

Лукашенко говорил, что на его митинг пришло более 50 тыс. человек Фото: ЕРА

Белорусский президент Александр Лукашенко упрекнул участников акций протеста в отсутствии масок и социальной дистанции на митингах. Об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА.

"Меня сегодня еще упрекают: не тот путь, нет социальной дистанции… А посмотрите на них: дистанцировались они на митингах и площадях [сторонники оппозиции Лукашенко], когда им из-за рубежа дали команду? Они плевать хотели на маски и дистанцию друг от друга! Они в чем меня упрекают? За то, что я полгода, когда шла эта страшная болезнь, сходил с ума, чтобы ни один человек не заболел", – сказал Лукашенко.

Он заявил, что во время пандемии коронавируса Беларусь "пошла своим путем".

"Мы пошли своим путем в этой пандемии, мы не остановили страну, ни один завод не закрыли. И люди сегодня благодарят нас за это", – сказал глава Беларуси.

Стоит отметить, что далеко не все участники провластного митинга в Минске, который проходил 16 августа, были в защитных масках и держали необходимую дистанцию друг от друга.

Фото: ЕРА

Лукашенко говорил, что в его митинге участвовало более 50 тыс. человек.

В Минске сейчас проходит акция протеста против президента Александра Лукашенко. По подсчетам издания TUT.BY, на митинг у стелы "Минск – город-герой" собралось не менее 200 тыс. человек. Они скандируют: "Уходи!", "Верам, можам, переможам!", "Лукашенко в автозак!"

ВИДЕО

Видео: TUT.BY. Политика / YouTube