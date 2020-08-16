"Колхозник бывший превратился в монстра". Слепаков посвятил стихотворение Лукашенко

В стихотворении, посвященном белорусскому президенту Александру Лукашенко, российский шоумен и певец Семен Слепаков упомянул о ситуации в Беларуси после президентских выборов и применении силы к протестующим.

Российский шоумен и певец Семен Слепаков в Instagram 16 августа опубликовал стихотворение под названием "Обращение к Александру Лукашенко".

В стихотворении, в частности, есть такие строки:

Обращаюсь к вам я, Александр Григорич,

Хоть и вряд ли вы прочтете строки эти,

На душе моей сейчас тоска и горечь

От того, что я увидел в интернете.



Ведь у нас его пока не отключали

(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),

И я вижу в изумлении и печали,

Что колхозник бывший превратился в монстра.



Он и раньше не был ангелом, но шармом

Обладал, давая повод посмеяться.

Тут – на теле у народа твердым шанкром

Вдруг вскочил и не желает удаляться.



Говорят ему: "Хотим мы выбрать сами!

Вон, ВВ и тот менялся на Димона!"

А в ответ он только шевелит усами

И с цепи спускает полчища ОМОНа...

Также Слепаков упомянул о применении силы к протестующим в Беларуси: "Своего сыночка любите вы – Колю? Вот представьте, что его бы так дубинкой!"

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. На нем выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих "сторонников" на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.