В МВД Беларуси допустили, что силовики могли стрелять в погибшего Тарайковского

Силовики могли выстрелить в 34-летнего Александра Тарайковского только из нелетального оружия, заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев. По его словам, во время протестов никто из силовиков не стрелял из огнестрельного оружия.

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в интервью белорусскому порталу TUT.BY допустил, что в погибшего на улице Пушкинской в Минске во время акции протеста 34-летнего Александра Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.

"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, не пуля со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", – ответил Караев на вопрос журналиста о причине смерти Тарайковского.

Глава МВД высказался, что ему больше всего жаль своих 129 сотрудников.

"Мне очень жаль этого погибшего [Александра Тарайковского]. Еще больше – побитых. Они тоже пострадали. А больше всего – моих 129 сотрудников", – сказал Караев.

Тарайковский погиб вечером 10 августа во время акции протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Как сообщило издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер от массивной потери крови из открытой раны грудной клетки. Он стал первой официально подтвержденной жертвой силового разгона протестов в Беларуси.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. Однако очевидцы сообщили, что у митингующего в руке ничего не взрывалось.

"Еврорадио" опубликовало в Telegram видео, на котором показано, как во время протестов вечером 10 августа в Минске погиб 34-летний митингующий Александр Тарайковский. Он был одет в белую футболку и шорты. Митингующий шел с поднятыми руками к рядам силовиков. На кадрах видно, что Тарайковский ничего не бросал в силовиков.

Газета "Наша Нiва" в Telegram сообщила, что Тарайковского расстреляли в упор примерно с 12 метров. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team также указывала на то, что Тарайковский погиб от выстрела сотрудника спецназа.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.