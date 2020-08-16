ГОРДОН
 
 
МИР

В МВД Беларуси допустили, что силовики могли стрелять в погибшего Тарайковского

Силовики могли выстрелить в 34-летнего Александра Тарайковского только из нелетального оружия, заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев. По его словам, во время протестов никто из силовиков не стрелял из огнестрельного оружия.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия, заявил глава МВД Беларуси Юрий Караев
В Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия, заявил глава МВД Беларуси Юрий Караев
Фото: EPA

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев в интервью белорусскому порталу TUT.BY допустил, что в погибшего на улице Пушкинской в Минске во время акции протеста 34-летнего Александра Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.

"Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я не следователь. Да, он умер. Сколько умерло людей на беспорядках в Америке? Если это резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, не пуля со стальным сердечником. Мы не применяли огнестрельного оружия, а только то, которое является нелетальным", – ответил Караев на вопрос журналиста о причине смерти Тарайковского.

Глава МВД высказался, что ему больше всего жаль своих 129 сотрудников.

"Мне очень жаль этого погибшего [Александра Тарайковского]. Еще больше – побитых. Они тоже пострадали. А больше всего – моих 129 сотрудников", – сказал Караев.

Тарайковский погиб вечером 10 августа во время акции протеста против результатов президентских выборов в Беларуси. Как сообщило издание TUT.BY, в свидетельстве о смерти указано, что мужчина умер от массивной потери крови из открытой раны грудной клетки. Он стал первой официально подтвержденной жертвой силового разгона протестов в Беларуси.

В министерстве внутренних дел Беларуси заявляли, что Тарайковский хотел бросить взрывное устройство в силовиков, но оно взорвалось у него в руке. Однако очевидцы сообщили, что у митингующего в руке ничего не взрывалось.

"Еврорадио" опубликовало в Telegram видео, на котором показано, как во время протестов вечером 10 августа в Минске погиб 34-летний митингующий Александр Тарайковский. Он был одет в белую футболку и шорты. Митингующий шел с поднятыми руками к рядам силовиков. На кадрах видно, что Тарайковский ничего не бросал в силовиков.

Газета "Наша Нiва" в Telegram сообщила, что Тарайковского расстреляли в упор примерно с 12 метров. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team также указывала на то, что Тарайковский погиб от выстрела сотрудника спецназа.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Теги: МВД, Беларусь, выборы, смерть, Минск, силовики, акции протеста, протесты в Беларуси, Александр Тарайковский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
"Ты под чем?". Потап снял видео о продуктах питания
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
Ведущий Данилевич покрестил четырехмесячного сына. Фото
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
  "Коала". Кристина Соловий выпустила клип с элементами анимации. Видео
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Рада, что появилась на свет". 58-летняя Свиридова поделилась новым снимком в свой день рождения
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
"Фантастический снимок мастера". Шиффер показала, как позировала топлес
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
  Rooted. Сиара в клипе засветила голый живот на позднем сроке беременности. Видео
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Жена Преснякова Подольская официально подтвердила беременность. Фото
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
Муж звезды сериала "Секс в большом городе" был замечен в одиночестве на пляже
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
"Это будет теплая встреча с душевными песнями". Tayanna выступит с камерным концертом в Киеве
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
"Белорусы – очень терпеливые люди". Тарзан показал, что происходит за окнами минской квартиры его родителей. Видео
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
Умерла 54-летняя исполнительница хита "Ягода-малина" Легкоступова
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
18-летняя дочь Немцова рассказала, как они с мужем оплачивают счета в кафе
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды
"Я знаю, кто согласился". Бужинская рассказала о певицах, которые решались на интимную связь с известными мужчинами ради выгоды G
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
"Приветствуйте Марию Тарасовну". У Тополи и Alyosha родилась дочь
Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой
Киркоров спустя 15 лет после развода рассказал, как относится к Пугачевой
"Прививка от "жизни веселой". Шнуров высказался о российской вакцине от коронавируса
"Прививка от "жизни веселой". Шнуров высказался о российской вакцине от коронавируса
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
"Было больнее некуда". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, как рожала младшего сына
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS