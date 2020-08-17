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Рабочие еще двух заводов в Беларуси объявили о забастовке с понедельника

Рабочик коллективы "Беларуськалия" и нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" заявили, что "не могут оставаться в стороне от происходящего беспредела" и с понедельника присоединятся к забастовке.

Работники "Беларуськалия" и "Нафтана" с понедельника будут бастовать
Работники "Беларуськалия" и "Нафтана" с понедельника будут бастовать 
Фото: EPA

Трудовые коллективы завода "Беларуськалий" и нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" 16 августа объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Беларуси, сообщил портал TUT.BY.

Работники потребовали освободить всех политических заключенных и участников мирных акций, отставки Александра Лукашенко, проведения честных и прозрачных выборов, а также расследования издевательств и пыток в отношении мирных граждан со стороны силовиков.

"Мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела, мракобесия и террора по отношению к мирному населению. Это немыслимо, что наша многострадальная страна была превращена в концлагерь, где невинных граждан и их детей кидают в тюрьмы и жестоко пытают. Мы не желаем кормить карателей, избивающих нас за наши же налоги", – говорится в заявлении работников "Беларуськалия".

Сотрудники "Беларуськалия" объявили об остановке всех горнодобывающих и проходческих комплексов и отделений силивинитных обогатительных фабрик, а также выполнения работ во вспомогательных цехах.

Авторы обращения добавили, что присоединятся к общенациональной забастовке с 8.00 утра 17 августа.

В открытом обращении "Нафтана" говорится об отсутствии доверия к действующей власти.

"Мы заявляем: у нас нет доверия к действующей власти, так как мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей собственной стране. Белорусам страшно выйти на улицу, страшно высказать свою позицию, страшно сделать и отстаивать свой выбор", – заявил рабочий коллектив "Нафтана". 

Забастовка на нефтезаводе будет проходить ежедневно с 12.00 до 15.00 на территории центральной проходной. В случае невыполнения требований сотрудники "Нафтана" пригрозили остановить технологический процесс в работающих цехах и производствах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если не прекратятся забастовки на предприятиях, республика не сможет «раскрутить» свое производство, а иностранным конкурентам такое положение дел будет выгодно.

По всей Беларуси сотрудники крупнейших предприятий бастуют против результатов выборов президента. В протестах участвовали работники Белорусского автомобильного завода, Минского автомобильного завода, предприятий "Керамин", "Гродно-Азот". На протест также вышли сотрудники белорусского предприятия по производству строительных материалов "Керамин".

Протестовать начали сотрудники компаний "Белмедпрепараты""Белкард""Минского тракторного завода"Белорусской государственной филармонииНационального художественного музея Беларуси

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Теги: Беларусь, выборы, забастовка, митинг, Минск, протесты в Беларуси
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