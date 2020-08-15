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"Жыве Беларусь!" Протестующие в Хабаровске поддержали белорусов

Участники шествия в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразили солидарность с протестующими в Беларуси.

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На митинге в Хабаровске поддержали протестующих в Беларуси
На митинге в Хабаровске поддержали протестующих в Беларуси
Фото: khabarovskadm.ru

На шестое шествие в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 15 августа участники принесли плакат с надписью "Жыве Беларусь!". Видео и фотографии события опубликовал в Twitter штаб российского оппозиционера Алексея Навального в Хабаровске.

Участники требовали судить Фургала в Хабаровске с участием присяжных. Местное издание dvnovosti.ru отметило, что во время шествия по улицам города шла большая колонна людей.

"Немецкая волна" сообщила, что некоторые участники акции говорили об экологических проблемах других российских регионов.

В администрации Хабаровска заявили, что в шествии участвовало более двух тысяч человек.

На видео, которое опубликовало агентство "Хабаровский край сегодня" митингующие скандировали: "Мы здесь власть!"

ВИДЕО
Видео: Хабаровский край сегодня / YouTube

Протесты в Хабаровске начались после того, как Следственный комитет Российской Федерации задержал губернатора края Сергея Фургала утром 9 июля.

Фургал – бывший депутат Госдумы РФ от ЛДПР. В 2018 году он выиграл выборы губернатора Хабаровского края, опередив кандидата от партии "Единая Россия". Следственный комитет РФ считает его организатором как минимум одного покушения на убийство и двух убийств предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ему официально предъявили обвинения. Сам Фургал категорически их отвергает.

Басманный суд Москвы 10 июля арестовал задержанного губернатора на два месяца. С 11 июля в Хабаровске начались многотысячные акции в поддержку Фургала. Местные жители уверены в политической подоплеке преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей рейтинга "Единой России" в Хабаровске и крае, пишет "Сибирь.Реалии".

Протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа. Митингующие считают результаты президентских выборов, которые проходили с 4-го по 9 августа, фальсифицированными. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов избирателей, а главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 10,1%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. Для разгона демонстрантов силовики применяют спецсредства, в частности светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

Теги: Россия, Беларусь, Алексей Навальный, Хабаровск, Сергей Фургал, протесты в Беларуси
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