"Визитка Бандеры". Беларусь 1 показал кадры с показаниями активиста Воскресенского и обыски

На белорусском государственном телеканале "Беларусь 1" вышел видеосюжет о допросе оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. Он признавался в связях с российскими политологами. Когда же Воскресенский говорил о планах по дестабилизации ситуации в Беларуси, на экране появился кошелек с символикой Службы безопасности Украины и карточкой с изображением Степана Бандеры.

Государственный канал "Беларусь 1" подготовил телесюжет о показаниях оппозиционного активиста Юрия Воскресенского. В сюжете также показали фрагменты обысков и вещи, в том числе кошелек с символикой Службы безопасности Украины (СБУ), в котором была вложена карточка с изображением Степана Бандеры.

На видео Юрия Воскресенского называют организатором протестных акций в одном из микрорайонов Минска Уручье и "координатором штаба оппозиционера Виктора Бабарико по Первомайскому району.

"Этот человек осознал, что его обманули. Было бы отлично, чтобы это поняли и другие наши граждане, которых водят в заблуждение", – сказала ведущая телеканала.

ВИДЕО

Видео: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Во время самого сюжета Юрий Воскресенский рассказал о контактах с московским политологом Дмитрием Болкунцем и Андреем Суздальцевым. По словам Воскресенского, они предложили ему собирать информацию об общественно-политической ситуации в Беларуси из Telegram-каналов.

В этот момент на видео демонстрируются кадры помещения, в котором лежат противогазы, спецодежда, рюкзаки игранаты. В частности, в кадры камеры попали противогазы и строительные каски, справочник о стрелковом оружии и книгу "Восстань и убей первым". Журналисты телеканала не объяснили, что это за помещение и у кого были изъяты показываемые предметы.

Далее Воскресенский рассказывает о намерении дестабилизировать ситуацию в Беларуси. В этот момент на экране показывается кошелек с символикой СБУ и карточкой с изображением Степана Бандеры на фоне красно-черного флага. Связь этих предметов с показаниями Воскресенского авторы видео не уточняют.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционерка Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. На данный момент известно о задержании около 7 тыс. демонстрантов. Им вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

В ходе протестов 10 августа погиб 34-летний Александр Тарайковский. Также сообщалось о гибели 25-летнего Александра Вихора, которого 9 августа задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Рабочие крупнейших белорусских заводов вышли на забастовки с требованием провести честные выборы.