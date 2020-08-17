Макрон призвал ЕС поддержать протесты в Беларуси

Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч протестующих белорусов, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский союз поддержать митинги в Беларуси. Об этом он сообщил 16 августа в своем Twitter.

"Европейский союз должен продолжать мобилизацию вместе с сотнями тысяч белорусов, которые мирно демонстрируют уважение к своим правам, свободе и суверенитету", – написал он.

L'Union européenne doit continuer de se mobiliser aux côtés des centaines de milliers de Biélorusses qui manifestent pacifiquement pour le respect de leurs droits, de leur liberté et de leur souveraineté. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 16, 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.