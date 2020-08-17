Глава Евросовета объявил о внеочередном совещании лидеров ЕС по ситуации в Беларуси

Ситуацию в Беларуси рассмотрят на внеочередном заседании Евросовета 19 августа. Об этом в понедельник, 17 августа, объявил его председатель Шарль Мишель в Twitter.
Он сообщил, что созовет совещание членов Европейского совета для обсуждения ситуации в Беларуси в среду, 19 августа, в 12.00.
"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо", — написал глава Евросовета.
I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus— Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020
The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader
Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed
Пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтц уточнил в Twitter, что совещание пройдет в форме видеоконференции.
Following the developments in #Belarus @eucopresident has decided to call an extraordinary Videoconference of the Members of the European Council this Wednesday at 12h00.— Barend Leyts (@BarendLeyts) August 17, 2020
Practical details will follow.
17 августа появилось совместное заявление депутатов Европарламента, в котором они не признали результаты выборов президента Беларуси, поскольку они были несправедливыми и не заслуживающими доверия, и объявили Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.