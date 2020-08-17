Глава Евросовета объявил о внеочередном совещании лидеров ЕС по ситуации в Беларуси

В среду, 19 августа, состоится внеочередное заседание Европейского совета по ситуации, сложившейся в Беларуси после президентских выборов. Об этом объявил его председатель Шарль Мишель.

Ситуацию в Беларуси рассмотрят на внеочередном заседании Евросовета 19 августа. Об этом в понедельник, 17 августа, объявил его председатель Шарль Мишель в Twitter.

Он сообщил, что созовет совещание членов Европейского совета для обсуждения ситуации в Беларуси в среду, 19 августа, в 12.00.

"Народ Беларуси имеет право определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо", — написал глава Евросовета.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus



The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader



Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed — Charles Michel (@eucopresident) August 17, 2020

Пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтц уточнил в Twitter, что совещание пройдет в форме видеоконференции.

Following the developments in #Belarus @eucopresident has decided to call an extraordinary Videoconference of the Members of the European Council this Wednesday at 12h00.



Practical details will follow. — Barend Leyts (@BarendLeyts) August 17, 2020