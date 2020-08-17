Военная помощь России Беларуси будет означать вторжение – Линкявичюс

У Российской Федерации нет никаких оснований оказывать военную помощь Беларуси. Если так произойдет, это будет означать вторжение, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Министр иностранных дел Литвы заявил, что для оказания военной помощи России Беларуси нет никаких оснований Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что оказание военной помощи Россией Беларуси в подавлении массовых протестов несогласных с результатами президентских выборов будет означать вторжение. Об этом сообщило агентство новостей Reuters.

По его словам, нет никаких юридических или иных оснований для военной поддержки Беларуси со стороны России.

Если это произойдет, это уничтожит последние остатки независимости страны, сказал Линкявичюс журналистам в Вильнюсе.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

11 августа Тихановской выделили жилье в Литве и предоставили охрану.

В этот же день президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Евросоюзу следует обсудить введение санкций против Беларуси.