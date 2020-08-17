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В России были замечены "автозаки" без опознавательных знаков и номеров, которые двигались в сторону границы с Беларусью – Conflict Intelligence Team

Пока неизвестно, пересекли ли автомобили, которые видели очевидцы на дороге Санкт-Петербург – Псков и в Смоленской области, границу России с Беларусью, отметили в расследовательской группе Conflict Intelligence Team.

 
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О движении техники в сторону границы с Беларусью сообщали очевидцы в соцсетях
О движении техники в сторону границы с Беларусью сообщали очевидцы в соцсетях
Фото: Conflict Intelligence Team / Telegram

Из России в сторону границы с Беларусью, по данным очевидцев, двигаются автомобили, похожие на автозаки, без опознавательных знаков. Об этом в Facebook вечером 16 августа сообщила расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT).

"Информация о переброске личного состава Росгвардии в направлении Беларуси, похоже, подтверждается", – говорится в сообщении.

Группа проанализировала информацию из разных источников, которая публиковалась 16 августа.

CIT сообщала, что в Telegram-канале Paris Burns опубликовали видео с колоннами грузовиков с решетками на окнах.

"Часть этих грузовиков идентичны транспорту ОМОНа Росгвардии (называемому в обиходе "автозаками"), который обычно присутствует на массовых мероприятиях в Санкт-Петербурге. Еще один, по-видимому, также относится к Росгвардии, хотя на фотографиях в Санкт-Петербурге его найти не удалось. Примечательно, что на машинах отсутствуют какие бы то ни было маркировки (красная полоса с надписью "Росгвардия", синяя полоса с надписью "Полиция", надпись "ОМОН", эмблемы), а также номерные знаки. В описании к видео сказано, что они были сняты в Ленинградской области, а техника движется от Санкт-Петербурга на Лугу. Нам удалось подтвердить эту информацию геолокацией", – говорится в сообщении.

В группе тогда отметили, что место съемки находится более чем в 400 километрах от границы с Беларусью, в сторону которой движется техника на видео.

"Поэтому нельзя быть уверенными, что это говорит об отправке личного состава Росгвардии в Беларусь", – говорится в сообщении.

Позже колоне на дороге Санкт-Петербург – Псков сообщил читатель изданию "Фонтанка".

"За четыре часа дороги встретил около 30–40 "Уралов", двигающихся без номеров. Были еще машины типа Hummer. Часть военного цвета, часть, как у ОМОНа. Все без номеров", – рассказал очевидец.

Он прислал в редакцию снимки техники. В пресс-службе Западного военного округа изданию заявили, что "представленные образцы техники не стоят на вооружении войск сил округа".

Также CIT обратила внимание, что российский журналист Василий Максимов в Twitter опубликовал видео, которое, по его словам, ему прислала коллега из Смоленской области. 

"Это прислал коллега уже из-под Смоленска. Он видел, что внутри люди в черной форме без опознавательных знаков [движутся] в сторону Республики Беларусь", – написал Максимов.

"На видео в твите Максимова присутствуют координаты, которые указывают а развязку южнее Смоленска (в 83 километрах от границы с Беларусью). Снимки в Google Streetview подтверждают место съемки", – говорится в сообщении CIT.

В группе заявили, что, вероятно, эта же колона могла быть зафиксирована на видео пользователя Игоря Хорошева, опубликованном в YouTube.

ВИДЕО
Видео: игорь хорошев / YouTube

В CIT подчеркнули, что пока неизвестно, пересекла ли эта техника границу с Беларусью.

https://www.facebook.com/CITeam.org/posts/1665649806921323

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили СШАЕСУкраина, Польша, Литва и другие. Страны Евросоюза 14 августа согласились подготовить санкции из-за событий в Беларуси.

14 августа на совещании в министерстве обороны Беларуси президент страны Александр Лукашенко заявил, что Россия при первом запросе готова оказать Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности.

"ГОРДОН" следит за событиями в Беларуси в режиме онлайн.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Росгвардия, Conflict Intelligence Team
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