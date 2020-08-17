Евросоюз поддерживает белорусский народ – Боррель

Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель поддержал демонстрантов, которые вышли на улицы городов Беларуси. Об этом он написал в Twitter в воскресенье, 16 августа.
"Сотни тысяч белорусов вышли сегодня на мирную демонстрацию, требуя освобождения политических заключенных, судебного преследования виновных в жестокости полиции и настоящих выборов. Евросоюз поддерживает белорусский народ", – написал Боррель в Twitter вечером в воскресенье.
Hundreds of thousands of Belarusians were out today demonstrating peacefully, demanding release of political prisoners, prosecution of those responsible for police brutality, and real elections.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 16, 2020
The EU stands by the Belarusian people.
В восьмой день протестов в Беларуси 16 августа сотни тысяч человек вышли на улицы Минска и других белорусских городов. В Минске проходили два митинга. Один – на площади Независимости в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, а другой – протестный у стелы "Минск – город-герой" на проспекте Победителей.
Лукашенко говорил, что на его митинг пришли более 50 тыс. человек. В своем выступлении он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, говорил об отсутствии фальсификаций на выборах и отверг возможность нового голосования в стране. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих "сторонников" на акцию.
После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.