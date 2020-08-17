"Могут повлиять на Украину". Зеленский провел закрытое совещание с руководством силовых структур в связи с событиями в Беларуси

На совещании с участием президента Владимира Зеленского был проведен анализ рисков для Украины, которые несут события в Беларуси.

МИД Украины констатировал, что результаты голосования не вызывают доверия в белорусском обществе Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также председателями ряда областных государственных администраций в связи с обострением ситуации в Беларуси. Об этом 17 августа сообщает сайт главы государства.

Президент отметил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

Участники совещания обсудили как внутриполитическую ситуация в самой Беларуси, так и внешние факторы, которые могут повлиять на развитие событий в этой стране.

"Также была проведена оценка всех возможных сценариев дальнейшего развития внутриполитического обострения в соседней стране, включая различные типы эскалации, учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов", – говорится в сообщении.

На совещании был проведен анализ рисков непосредственно для Украины, которые несут события в Беларуси. По итогам встречи были "сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Тихановская обжаловала результаты выборов.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Европейский союз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и готовится к введению санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих. В МИД Украины констатировали, что результаты голосования не вызывают доверия в белорусском обществе.