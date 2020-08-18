ГОРДОН
 
 
Инфографика

Какие страны признали результаты выборов в Беларуси, а какие – нет. Инфографика

Российское издание "Мeдуза" подготовило инфографику стран, которые признали и отказались признавать результаты выборов в Беларуси. В Европейском союзе заявили, что не признают результаты голосования, и сообщили о намерении ввести санкции против белорусских властей. Итоги голосования отказались признавать Канада, Литва, Латвия, Великобритания и Эстония. Признали победу действующего президента страны Александра Лукашенко Китай, Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Никарагуа, Сирия, Таджикистан и Узбекистан.

 
| Сегодня 20.58

Полный список стран можно посмотреть здесь.

Теги: Беларусь, выборы, власть, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Шишмаков был одним из двух членом избиркома, отказавшихся подписать протокол на выборах
МИР, ПОЛИТИКА
В Беларуси нашли мертвым члена избирательный комиссии, который отказался подписать протокол
Сегодня 19.03
Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков 9 августа отказался подписать протокол на выборах президента Беларуси на избирательном участке в Волковыске, где был членом избиркома. 15 августа он исчез, а спустя три дня его тело нашли в реке.
Лукашенко: Уже не надо никому пересчет
МИР
Лукашенко утверждает, что предлагал оппозиции пересчет голосов на выборах
Сегодня 13.22
По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, он предлагал оппозиции пересчитать голоса на отдельных участках, но ему в ответ заявили, что это уже не актуально и надо провести новые президентские выборы.
Тихановская поручила принимать заявки о выдвижении членов совета своим доверенным лицам
МИР
Первая встреча координационного совета для передачи власти в Беларуси пройдет 18 августа
Вчера 23.04
Кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская 14 августа заявила о создании координационного совета для обеспечения трансфера власти.
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж G
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет
  Илларионов: Если Лукашенко примет разумное решение и уйдет сейчас, есть шанс, что судьба Каддафи и Чаушеску его не постигнет G
Дмитрий ГОРДОН
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране
Главред белорусского Telegram-канала NEXTA Протасевич: Остается большая надежда вернуться в Минск, перевезти туда редакцию и работать в свободной стране G
Елена ПОСКАННАЯ
 
 
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS