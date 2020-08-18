Какие страны признали результаты выборов в Беларуси, а какие – нет. Инфографика
Российское издание "Мeдуза" подготовило инфографику стран, которые признали и отказались признавать результаты выборов в Беларуси. В Европейском союзе заявили, что не признают результаты голосования, и сообщили о намерении ввести санкции против белорусских властей. Итоги голосования отказались признавать Канада, Литва, Латвия, Великобритания и Эстония. Признали победу действующего президента страны Александра Лукашенко Китай, Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Никарагуа, Сирия, Таджикистан и Узбекистан.
Директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона Константин Шишмаков 9 августа отказался подписать протокол на выборах президента Беларуси на избирательном участке в Волковыске, где был членом избиркома. 15 августа он исчез, а спустя три дня его тело нашли в реке.→
По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, он предлагал оппозиции пересчитать голоса на отдельных участках, но ему в ответ заявили, что это уже не актуально и надо провести новые президентские выборы.→
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