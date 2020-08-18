Лукашенко утверждает, что предлагал оппозиции пересчет голосов на выборах

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, он предлагал оппозиции пересчитать голоса на отдельных участках, но ему в ответ заявили, что это уже не актуально и надо провести новые президентские выборы.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на президентских выборах. Об этом он сказал 17 августа во время общения с рабочими Минского завода колесных тягачей, видео опубликовал канал СТВ.

"Мне уже предложили посчитать голоса... Я говорю: "Зачем? Давайте посчитаем. Пусть скажут, где, на каких участках". Вечером им предложили пересчитать. А они мне говорят, передают люди: "Слушайте, а уже это не актуально считать". – "А что надо?" – "Новые выборы", – сказал Лукашенко.

Он обратился к митингующему рабочему завода: "Андрей, ты опоздал. Уже не надо никому пересчет. А если ты хочешь пересчитать, – пожалуйста. Скажи, на каком участке, приходи, сейчас пойдем в архив, где находятся документы".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что других выборов в стране не будет.