В Беларуси отпустили трех задержанных после встречи с Лукашенко работников Минского завода колесных тягачей

Государственный телеканал Беларуси СТВ накануне сообщил о задержании трех работников Минского завода колесных тягачей, которые якобы "учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с президентом Александром Лукашенко. В пресс-службе Главного управления внутренних дел Мингорисполкома сообщили, что с рабочими провели профилактическую беседу и отпустили.

Милиция в Беларуси отпустила троих рабочих Минского завода колесных тягачей, которые были задержаны после приезда на предприятие президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

В ведомстве рассказали, что рабочие были не задержаны, а доставлены в правоохранительные органы, где с ними была проведена профилактическая беседа. После этого всех троих якобы отпустили.

В пресс-службе добавили, что установили личные данные троих рабочих.

Государственный телеканал Беларуси СТВ накануне сообщил о задержании трех работников МЗКТ, которые якобы "учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с Лукашенко.

Рабочие МЗКТ во время встречи с Лукашенко скандировали "Уходи!". Канал СТВ показал фрагмент с реакцией президента.

"Я услышал, я это все услышал и ответил на этот вопрос. Чего вы его поднимаете снова, если вы рабочие? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека. Я вас услышал и ответил на него. Если вы хотите, чтобы я еще раз ответил и вы покричали, я могу это сделать. Поэтому успокойтесь", – сказал Лукашенко.

Несогласные с результатами выборов рабочие требовали провести новые президентские выборы. В ответ Лукашенко сказал: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет". Новые выборы в Беларуси, по словам Лукашенко, возможны после принятия новой конституции страны.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.