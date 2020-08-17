После встречи с Лукашенко задержали трех работников Минского завода колесных тягачей

Трех работников Минского завода колесных тягачей задержали после того, как на заводе выступил действующий президент Беларуси Александр Лукашенко.

Государственный телеканал Беларуси СТВ сообщил о задержании трех работников Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), которые "учили заводчан, как им себя вести и что кричать" на встрече с действующим президентом страны Александром Лукашенко. Об этом говорится в сюжете телеканала.

"Координаторы учили заводчан, как им себя вести и что кричать. Трое из них задержаны. О предстоящих провокациях на МЗКТ президент знал, но принял решение ехать. Несколько человек кричали: "Уходи!" Президент ответил", – говорится в новостном сюжете.

В качестве подтверждения намерений работников в сюжет вставили аудиозапись телефонного разговора.

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Видео: CTVBY / YouTube

"Там, на МТЗ, МЗКТ – завтра посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, заряжать "пошел вон" – и все. Главное – чтобы народ поддержал. Не морозился, не боялся. Всех не уволят", – сказал мужской голос за кадром.

Рабочие МЗКТ во время встречи с Лукашенко скандировали "Уходи!". Канал СТВ показал фрагмент с реакцией президента.

"Я услышал, я это все услышал и ответил на этот вопрос. Чего вы его поднимаете снова, если вы рабочие? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека. Я вас услышал и ответил на него. Если вы хотите, чтобы я еще раз ответил и вы покричали, я могу это сделать. Поэтому успокойтесь", – сказал Лукашенко.

Несогласные с результатами выборов рабочие требовали провести новые президентские выборы. В ответ Лукашенко сказал: "Пока вы меня не убьете, других выборов не будет". Новые выборы в Беларуси, по словам Лукашенко, возможны после принятия новой конституции страны.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста), сотни получили травмы и ранения.

34-летний Александр Тарайковский стал первым погибшим во время протестов в Беларуси. Позже погиб 25-летний Александр Вихор, которого 9 августа задержали в Гомеле. Родные говорили, что Вихору стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Правозащитники белорусского образовательно-общественного объединения "Звяно" в отчете указали на как минимум четырех погибших и семерых в критическом состоянии после разгона протестующих.

По информации министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, сейчас в больницах находится 158 пострадавших в результате протестов, трое – в тяжелом состоянии.

В восьмой день протестов 16 августа на улицы Минска и других белорусских городов вышли сотни тысяч человек.