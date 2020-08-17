Лукашенко пообещал провести выборы после принятия новой конституции

Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые после президентских выборов, на которых его объявили победителем, допустил проведение в стране нового голосования.

Лукашенко заговорил о новых выборах, ранее он заявлял, что они могут состояться только в случае, если его убьют Фото: EPA

Новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции страны, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей. Об этом был показан сюжет в эфире белорусского канала CTV.

"Нам надо принять новую конституцию. Вы ее должны принять на референдуме, потому что прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции, если вы хотите, провести выборы – и парламента, и президента, и новых органов власти", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что только такой вариант рассматривает, "но не под давлением и не через улицу".

Ранее Лукашенко заявил работникам Минского завода колесных тягачей, с которыми провел встречу 17 августа, что повторных выборов в стране проводить не будут.

"Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет", – заявил он протестующим.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

Депутаты Европарламента не признали результаты выборов президента Беларуси, поскольку они были несправедливыми и не заслуживающими доверия, и объявили Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.