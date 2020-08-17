Латвия окажет финансовую помощь гражданскому обществу Беларуси

Правительство Латвии приняло решение оказать финансовую поддержку гражданскому обществу Беларуси на фоне протестного движения после выборов президента страны.

Белорусское гражданское общество получит от Литвы финансовую поддержку. Чтобы сделать это как можно более эффективно, план действий правительство обсудит с чешскими негосударственными общественными организациями. Об этом написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.

"Правительство Латвии приняло решение оказать финансовую поддержку белорусскому гражданскому обществу, мы будем обмениваться идеями и подготовим план действий с нашими негосударственными общественными организациями, чтобы оказать наилучшую возможную помощь", – написал Ринкевичc.

Government of Latvia has decided to provide financial support to Belarusian civil society, we will exchange ideas and prepare action plan with our NGOs in order to provide the best assistance possible — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 17, 2020