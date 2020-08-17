Латвия окажет финансовую помощь гражданскому обществу Беларуси

Белорусское гражданское общество получит от Литвы финансовую поддержку. Чтобы сделать это как можно более эффективно, план действий правительство обсудит с чешскими негосударственными общественными организациями. Об этом написал глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс в Twitter.
"Правительство Латвии приняло решение оказать финансовую поддержку белорусскому гражданскому обществу, мы будем обмениваться идеями и подготовим план действий с нашими негосударственными общественными организациями, чтобы оказать наилучшую возможную помощь", – написал Ринкевичc.
Government of Latvia has decided to provide financial support to Belarusian civil society, we will exchange ideas and prepare action plan with our NGOs in order to provide the best assistance possible— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) August 17, 2020
С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны. По данным МВД Беларуси, на 17 августа в изоляторах оставалось 122 человека.