Если ты диктатор, а твои силовики избивают жителей, не нужно никакой магии, чтобы в один день люди вышли и заявили прямо: "За…бал, уходи!"

Я извиняюсь, а вы не знаете, где все фанаты Александра Лукашенко?

Что ж они попрятались трусливо, как в 2014-м, все эти Медведчуки, Ляшко, Кивы, Дубинские, Рабиновичи и прочие, еще пару дней назад призывавшие научиться у соседа, как калечить активистов и убивать протестующих?

Где же вы, пассивисты истеричные? Я тут хотел вам кадры из Минска показать – посмотрите внимательно, вы там во главе колонны не видите Сороса, Байдена или, может, иллюминатов? Правильно. И я не вижу.

Потому что Беларусь сегодня – это живое доказательство вашего тупого мифа для лохов о "соросятах, которые во всем виноваты и мешают жить".

В Беларуси уже много лет нет иностранных фондов. Не существует свободных независимых государственных организаций и медиа. В Минске с 2008 года нет даже посла США, есть только временный поверенный, а весь штат американских дипломатов составляет пять человек на всю страну.

Как же так вышло, что такого сильного, мудрого и образцового кумира сносят прямо у вас на глазах без всяких посольств и грантов?!

Да все просто. Там на улицах живые люди, которые вышли, потому что их достала тупость и жестокость ваших кумиров и их идейного близнеца Януковича, которому вы вместе молились тогда и молитесь сейчас.

Так вот если ты диктатор и совок, а твои силовики избивают мирных жителей, добивают ногами стариков и калечат журналистов, не нужно никакой магии, чтобы в один день люди вышли и заявили тебе прямо: "За…бал, уходи!"

Для этого достаточно быть идиотом. Просто почаще включайте Минск. И наслаждайтесь. Это уже история. И живая оплеуха всем вашим обезьяньим скрепам.

Источник: Mustafa Nayyem / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора