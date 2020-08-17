"Путин, введи войска! Ты один мне поможешь". Быков написал стихотворение о Беларуси

Для действующего президента Беларуси Александра Лукашенко было бы лучше бежать из страны вместе со своим сыном Николаем, вместо того чтобы просить о помощи у президента РФ Владимира Путина. Такое мнение в своем стихотворении выразил российский поэт и журналист Дмитрий Быков.

Быков: Так чего же ты хочешь, утративший все Лука? Твои флаги повисли, участь твоя жалка Фото: ЕРА

Российский поэт и журналист Дмитрий Быков в своей колонке в издании "Новая газета" опубликовал стихотворение о возможных договоренностях действующего президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина про введение российских войск в Беларусь.

…И когда твоя баба

С тобой холодна и резка,

Потому что влюбилась в соседнего мужика,

И ушла, не сваривши борща, не заштопав носка, –

К кому обратишь ты

Пронзительный вопль недотепы?

Ты завоешь в отчаянии:

– Путин, введи войска!

Спаси меня, Путин,

Последний диктатор Европы!

И когда ты лузер, озлобленный, как СК,

В кармане ни цента,

В холодильнике ни куска,

Голова пуста, продуктивность твоя низка,

И повсюду вокруг кривые, глухие тропы, –

Ты кричишь в бессилии:

– Путин, введи войска!

Ты один мне поможешь,

Последний диктатор Европы.

И когда ты дряхлеешь, и в сердце твоем тоска,

Потому что кровать узка, подушка жестка,

А признаться честно –

Понятно, что смерть близка,

И невидимый враг ворвался в твои окопы, –

Ты хрипишь в агонии:

– Путин, введи войска!

Отгони безысходность, последний диктатор Европы!

Все нормальные люди покрутят пальцами у виска.

И хоть войск у Путина – как в Сахаре песка,

На твои мольбы не последует марш-броска,

Над тобой не качнутся его десантников стропы.

То есть Путин бы рад.

Он же любит вводить войска.

Больше всего на свете он любит вводить войска!

Беларусь для него не серьезнее лепестка.

Он же помнит Прагу.

Он выходец из ЧК.

Но над смертью не властен последний диктатор Европы.

Ни любовь, ни смерть, ни солнце, ни облака,

Ни жуки-короеды, ни кроты-землекопы,

Ни колосья пшеницы, ни заросли борщевика,

Ни прозрения поэта, ни жалобы пошляка,

Ни капризы девы, ни ревность ее дружка

Не послушны диктатору,

Будь он последний диктатор Европы.

(И когда "Спартаку" проигрывает ЦСКА,

Несмотря на свои брутальные, испытанные манеры, –

Они тоже бы крикнули:

– Путин, введи войска!

Но что-то их останавливает.

Может быть, чувство меры.)

Так чего же ты хочешь,

Утративший все Лука?

Твои флаги повисли, участь твоя жалка,

Распусти по домам костяк своего полка,

Навсегда позабудь смешное слово "холопы",

И беги, пока можешь,

С собой прихватив сынка.

Да помилует вас Господь,

Последний диктатор Европы.

Утром 15 августа Лукашенко сказал, что ему нужно срочно связаться с российским коллегой в связи с протестами в Беларуси, "потому что это уже угроза не только Беларуси". По данным Кремля, Путин и Лукашенко "выразили уверенность, что все возникшие проблемы будут вскоре урегулированы", и договорились "укреплять союзнические отношения". Пресс-служба Лукашенко не сообщила подробностей разговора, отметила только, что собеседники обсудили ситуацию "внутри и вокруг Беларуси". Позже сам Лукашенко заявил, что провел с президентом РФ длительный и обстоятельный разговор и был удивлен, насколько глава Кремля посвящен в то, что происходит в Беларуси. По словам Лукашенко, Россия при первом запросе окажет Беларуси "всестороннюю помощь" по обеспечению безопасности.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Тихановская обжаловала результаты выборов.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

В изоляторах Беларуси из 7 тыс. задержанных в ходе акций протеста демонстрантов остаются 122 человека.

Европейский союз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и готовится к введению санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих. В МИД Украины констатировали, что результаты голосования не вызывают доверия в белорусском обществе.