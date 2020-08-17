Депутат от "Слуги народа" призвал белорусов простить грехи Лукашенко

Депутат от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко пояснил белорусам, что "мир в обществе и государстве держится на прощении и любви". По его мнению, жители Беларуси должны простить президента Александра Лукашенко.

Депутат правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко призвал белорусов простить "грехи и преступления" действующего президента Александра Лукашенко. Свою просьбу украинский парламентарий написал в Facebook 17 августа.

"Родные мои братья белорусы! Если вы не простите Батьку за его грехи и преступления, вы потом никогда не сможете простить себя за это и не сможете вернуть все назад", – написал Шевченко.

Нардеп добавил, что "мир в обществе и государстве держится на прощении и любви".

Шевченко ранее высказывал мнение, что в Беларуси против результатов президентских выборов выступают молодые люди, которым " хочется адреналина, но не хочется платить налоги".

10 августа Шевченко опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой на выборах.

Другой депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко осудил насилие силовиков над митингующими в Беларуси и поддержал непризнание Европейским союзом результатов выборов в стране. Яременко напомнил Лукашенко и о судьбе бывшего президента Украины Виктора Януковича, бежавшего из страны.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Тихановская обжаловала результаты выборов.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

Европейский союз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и готовится к введению санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих. В МИД Украины констатировали, что результаты голосования не вызывают доверия в белорусском обществе.

17 августа стало известно, что правительство Беларуси сложило свои полномочия.