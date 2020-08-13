Нардеп от "Слуги народа" заявил, что белорусы митингуют, потому что им "скучно" и "приелась стабильность"

Нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко заявил, что не понимает, чего именно митингующие в Беларуси требуют от президента страны Александра Лукашенко.

Шевченко (на фото) объяснил, что поздравил Лукашенко с переизбранием, руководствуясь "геополитическими интересами Украины как государства" Фото: Евгений Шевченко / Facebook

В Беларуси против результатов президентских выборов протестуют молодые люди, которым "приелась стабильность" и которые не хотят платить налоги. Такое мнение 12 августа высказал в эфире телеканала "Украина 24" нардеп от партии "Слуга народа" Евгений Шевченко.

"С одной стороны, понятно, что людям, которые жили в Беларуси, особенно молодежи, приелась стабильность. Им хочется адреналина, им скучно. Они не хотят платить налоги, потому что они еще молоды, работают. Но они забывают, что когда-нибудь они станут старше, и кто-то должен будет платить налоги, чтобы им платили пенсию", – сказал нардеп.

Шевченко отметил, что протестующие в Беларуси имеют на это право абсолютно. Однако он не понимает, что именно митингующие требуют от президента страны Александра Лукашенко.

"Я ничего не слышал, кроме "Уходи, Лукашенко". Спроецируем ситуацию: Лукашенко уходит, [оппозиционерка Светлана] Тихановская взяла в руки власть. Двух слов связать не может, никогда в жизни ничем не занималась. Какие будут последствия? Заводы, фабрики, колхозы остановятся, придут иностранцы и начнут грабить, землю продадут непонятно кому, социальные устои, которые Лукашенко сохранял, все уйдут в небытие", – заявил депутат.

Шевченко также объяснил, что поздравил Лукашенко с переизбранием, руководствуясь "геополитическими интересами Украины как государства".

10 августа Шевченко опубликовал в своем Facebook поздравление Лукашенко с победой на выборах.

"Верю в углубление украинско-белорусской дружбы! Спасибо Вам за душевное отношение к Украине!" – написал он.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал Лукашенко (80,2%), второе место заняла Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил 12 августа, что США могут ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.