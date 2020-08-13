Сотрудник администрации президента Беларуси в знак протеста написал заявление об увольнении

Сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович заявил, что не считает больше возможным быть юристом на государственной службе.

Во время столкновений в Беларуси пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших Фото: ЕРА

Сотрудник администрации президента Беларуси Артем Проскалович в знак протеста написал заявление об увольнении. Об этом он сообщил в Instagram 13 августа.

Госслужащий, который занимал должность заместителя начальника управления законодательства в правоохранительной и военной сферах Главного государственно-правового управления администрации президента, опубликовал фото своего заявления об увольнении.

"Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе", – подписал Проскалович свое фото в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Более не считаю возможным быть Юристом на государственной службе. Публикация от Артём Проскалович (@proskalovich) 13 Авг 2020 в 3:59 PDT

В знак протеста против спорных результатов выборов президента ряд предприятий Беларуси начали забастовку. В частности, СМИ сообщали о забастовке на Белорусском металлургическом заводе, на Жабинковском сахарном заводе и в Институте химии новых материалов НАН Беларуси, а также на Минском электротехническом заводе.

Помимо этого, в соцсетях распространяются видео, на которых белорусские спецназовцы избавляются от своей формы и знаков отличия в знак протеста против разгона мирных демонстраций в стране.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.