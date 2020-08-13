БелАЗ присоединился к забастовке в Беларуси, но мэр Жодино уговорил сотрудников предприятия вернуться на рабочие места

Работники БелАЗа требовали показать им протоколы с результатами голосования по Жодино на выборах президента, провести новые выборы и вывести из города ОМОН.

Сотрудники БелАЗа возмущены тем фактом, что автобусы их предприятия выделялись милиции для задерживания протестующих Фото: TUT.BY

Белорусский автомобильный завод 13 августа присоединился к общенациональной забастовке. Об этом сообщает издание TUT.BY.

В 12.00 сотрудники предприятия вышли к центральной проходной. Поговорить с ними пришли руководство предприятия и местные власти, в частности мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий.

Работники БелАЗа требовали показать им протоколы с результатами голосования по Жодино на выборах президента, провести новые выборы и вывести из города ОМОН.

Сотрудники возмущены тем фактом, что автобусы их предприятия выделялись милиции для задерживания протестующих.

Также стало известно, что силовики задержали сотрудников БелАЗа, однако точное количество задержанных неизвестно. По данным руководства предприятия, речь идет о двух сотрудниках, однако сами рабочие уверяют, что силовики задержали гораздо больше их коллег.

"Люди возмущены тем, что 9-го, 10-го, 11-го числа спецназ и ОМОН задерживали мирных граждан, которые просто возвращались с работы. Среди них были и рабочие БелАЗа. Парень шел со второй смены, его скрутили четыре спецназовца, избили. Где он сейчас, мы не знаем: задержан или в больнице", – подчеркнул один из рабочих.

Во время разговора с рабочими Заблоцкому позвонили и передали, что ОМОН готовы вывести из города, если не будет угрозы захвата административных зданий.

Закончив беседу, мэр Жодино пообещал, что сегодня в 20.00 встретится с жителями города. После этого почти все сотрудники БелАЗа вернулись на свои рабочие места.

По данным TUT.BY, на встрече были замечены сотрудники КГБ.

В знак протеста против спорных результатов выборов президента ряд предприятий Беларуси начали забастовку. В частности, СМИ сообщали о забастовке на Белорусском металлургическом заводе, на Жабинковском сахарном заводе и в Институте химии новых материалов НАН Беларуси, а также на Минском электротехническом заводе.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.