На объявившем забастовку Минском электротехническом заводе начались задержания

В Минске на электротехническом заводе имени Козлова, работники которого объявили забастовку, протестуя против результатов президентских выборов в Беларуси, силовики начали задерживать людей.

На электротехническом заводе имени Козлова в Минске силовики задержали как минимум двух людей Фото: TUT.BY / Telegram

На Минском электротехническом заводе имени Козлова, объявившем забастовку в знак протеста против спорных результатов выборов президента Беларуси, 11 августа начались задержания. Об этом сообщил портал TUT.BY в Telegram.

Сообщается как минимум о двух задержанных. Собеседник журналистов рассказал, что в центральном сквере на территории завода собралось около 200 человек. Туда пришел директор и призывал всех идти на рабочие места.

Позже к предприятию прибыли силовики. Людей, стоявших рядом с предприятием и поддерживавших бастующих, задержали и увезли. Очевидцы говорят, что задержали и кого-то из работников, однако руководство предприятия эту информацию не подтвердило.

10 августа СМИ заявили о забастовке на Белорусском металлургическом заводе, 11-го августа – на Жабинковском сахарном заводе и в Институте химии новых материалов НАН Беларуси.