Зеленский о событиях в Беларуси: Нужно, чтобы власть находила диалог со своим обществом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны добиваются освобождения задержанных в Беларуси украинцев, и призвал граждан Украины пока не ездить в соседнее государство.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев воздержаться от посещения Беларуси. Об этом он сказал сегодня на брифинге в Борисполе Киевской области, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Комментируя протесты в Беларуси, президент Украины сказал: "Хочется, чтобы не было смертей, хочется, чтобы не было пострадавших. Нужно, чтобы власть находила диалог со своим обществом. Пока то, что мы видим, – сложная, нестабильная, серьезная ситуация. Я бы советовал сейчас украинцам воздержаться от поездки в Беларусь".

Он напомнил, что в Беларуси были задержаны трое украинских граждан.

"Там трое наших украинских граждан задержанных. Сейчас ведутся переговоры. Мы настаиваем, чтобы нам вернули наших граждан", – отметил Зеленский.

Президент также отметил, что не знает, повлияет ли сложившаяся в Беларуси ситуация на запланированное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

12 августа около 17.00 в Беларуси были задержаны двое волонтеров общественной организации "Восток SOS" Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Против них открыли уголовное дело.

Сегодня стало известно о задержании еще одной украинки – Оксаны Алешиной.

13 августа Кулеба сообщил, что украинский консул пока не нашел Реуцкого и Васильева в местах временного содержания задержанных. Поиски продолжаются. МИД Украины направил в МИД Беларуси две ноты с требованием предоставить информацию о причинах задержания украинцев Реуцкого, Васильева и Алешиной и местах, где они содержатся. Украина требует немедленного безусловного их освобождения, подчеркнул глава украинской дипломатии.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. По предварительным данным Центризбиркома страны, больше всего голосов набрал действующий президент Александр Лукашенко (80,2%), второе место заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская – 9,9%. Остальные кандидаты получили менее 2%. ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов 14 августа.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты. Они продолжились 10-го, 11-го и 12 августа. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Они собираются вечером на митинги, а ночью расходятся. Для разгона протестующих силовики применяют спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Акции сопровождаются столкновениями протестующих и милиции. В МВД Беларуси рассказали, что во время протестов 9 августа были задержаны 3 тыс. человек, 10 августа – еще 2 тыс., 11 августа – более 1 тыс, 12 августа – около 700. Задержанным вменяют массовые беспорядки, хулиганство и сопротивление сотрудникам милиции.

По официальным данным, во время столкновений пострадало несколько сотен человек, известно о двух погибших. Первый мужчина погиб 10 августа в Минске. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила, что в руке демонстранта взорвалось взрывное устройство. Но очевидцы сообщили телеканалу "Белсат", что мужчина скончался в результате попадания светошумовой гранаты. О смерти второго мужчины стало известно 12 августа. 9 августа его задержали в Гомеле. По данным родных, ему стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. С такими заявлениями, в частности, выступили США, ЕС, Украина, Польша, Литва и другие. В США и ЕС заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. По данным СМИ, в конце августа Евросоюз рассмотрит вопрос введения санкций против Беларуси.