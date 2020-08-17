Протесты в Беларуси. В больницах 158 человек, трое в тяжелом состоянии – Минздрав Беларуси

У здания министерства здравоохранения Беларуси вечером 17 августа началась акция протеста врачей, их собралось около 100 человек. Медики требуют допустить их в изоляторы временного содержания к избитым во время протестов – для осмотра и госпитализации пострадавших, об этом сообщает TUT.BY.

К медикам вышел министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник. По его информации, в больницах находятся 158 человек, трое – в тяжелом состоянии. У остальных, по его словам, состояние стабильное, некритичное.

Караник заверил протестующих, что к задержанным допускают врачей.

По информации издания "Наша Ніва", на вопрос о возможном изнасиловании девушки на улице Окрестина министр прокомментировал: "Девушку до сих пор не нашли".

Со встречи с участниками акции Караник уходил под крики: "Позор!"

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 14.00 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.