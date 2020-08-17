Рудники "Беларуськалия" прекратили добычу руды. Работники требуют отставки Лукашенко

Работники предприятия "Беларуськалий" выстроились в очереди, чтобы подписать требование об отставке Лукашенко и проведении новых президентских выборов. Далее они хотят собраться в центре Солигорска.

Рудники "Беларуськалия" прекратили добычу руды, работники требуют отставки Александра Лукашенко и смены президента. Об этом сообщили белорусский портал TUT.BY и "Радыё Свабода" 17 августа.

Возле четвертого рудоуправления шахтеры выстроились в очереди, чтобы подписать требование об отставке Лукашенко и проведении новых президентских выборов.

"Руда уже не идет, полностью остановлена работа на первом, втором, третьем и пятом рудоуправлениях. У нас еще продолжает работать фабрика", – рассказал один из бастующих.

Другой представитель протестующих сказал, что если производство остановить мгновенно, будут необратимые процессы.

"За это нам люди спасибо точно не скажут. Раз руда наверх уже не идет, дробление скоро остановится само, поскольку на складах она закончится и на фабрике руда закончится. По цепочке все будет остановлено", – сказал он.

На забастовке выступил глава "Беларуськалия" Иван Головатый. Он приказал людям выходить на работу.

В 18.00 рабочие хотят собраться в центре Солигорска.

На общенациональную забастовку в Беларуси 17 августа вышли также работники Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского завода тракторных тягачей, Минского тракторного завода и другие. К забастовке присоединились работники предприятий "Гродножилстрой" и "ГродноПромстрой".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны. По данным МВД Беларуси, на 17 августа в изоляторах оставалось 122 человека.