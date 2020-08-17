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Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к силовикам страны с призывом не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа.

С 11 августа Тихановская находится на территории Литвы
С 11 августа Тихановская находится на территории Литвы
Фото: EPA

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что готова выступить в качестве национального лидера. Об этом она сказала в новом видеообращении, опубликованном на YouTube-канале "Страна для жизни".

"У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической карьеры. Я не хотела быть политиком, но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы, которые поверили в меня", – отметила она.

Тихановская сообщила, что готова принять на себя ответственность и выступить в качестве национального лидера.

"Чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов. Реальных, честных и прозрачных выборов, которые будут безоговорочно приняты мировым сообществом", – подчеркнула она.

Тихановская также обратилась к белорусским силовикам.

"Белорусы – это люди, которые не приемлют насилия, белорусы щедры и справедливы. И если вы решите не исполнять преступные приказы и перейти на сторону народа, они простят вас, поддержат вас и в будущем не попрекнут дурным словом. Я думаю, что вы и сами прекрасно это знаете и понимаете. Ведь мы все – одно целое, которое кто-то хочет разорвать и стравить. Мы белорусы. Мы не имеем права поднимать друг на друга руку", – добавила она.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход.

11 августа было обнародовано видеообращение Тихановской, в котором она призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская читала с листа. В этот же день стало известно, что она находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей, а видеообращение к белорусам было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК.

Тихановская 11 августа записала видеообращение из Литвы. Она не назвала причины, по которым покинула Беларусь, но отметила, что "дети – это самое важное, что есть в этой жизни".

Теги: Беларусь, митинг, Светлана Тихановская, протесты в Беларуси
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