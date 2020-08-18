Пропагандисту Соловьеву в прямом эфире показали член. Видео

Российский пропагандист Владимир Соловьев, в ответ на действие рабочего с завода "Белаз" заявил, что теперь точно видно, "чем накрылся завод, а когда-то мог работать".

Российский пропагандист Владимир Соловьев во время прямого эфира "Вечер с Соловьевым", который транслировался на его канале в YouTube, включил в свой стрим рабочего с завода "Белаз" и попросил его рассказать, что там происходит. В ответ рабочий показал в камеру свой половой орган.

"Вы с легендарного "Белаза"? Рассказывайте, что у вас происходит", – спросил Соловьев.

"Сейчас расскажу", – ответил рабочий по имени Анатолий и показал член.

"Понятно. Красавчик! Молодец! Вот видите, как. Молодец, хорошо показал. Единственное могу сказать – у "Белаза" побольше будет. Анатолий, что-то еще можете показать? Спешно. И кстати заметьте, он даже не покрасил себя в красно-белый цвет. Но теперь мы точно видим, чем накрылся "Белаз", а когда-то мог работать", – прокомментировал Соловьев.

На инцидент обратил внимание российский журналист Олег Кашин, который опубликовал фрагмент передачи на своей странице в Facebook. "Бывает", – отметил он.

Будьте осторожны на видео присутствуют оголенные части тела.

В знак протеста против спорных результатов выборов президента ряд предприятий Беларуси начали забастовку. В частности, СМИ сообщали о забастовке на заводе "Белаз", Белорусском металлургическом заводе, на Жабинковском сахарном заводе и в Институте химии новых материалов НАН Беларуси, а также на Минском электротехническом заводе.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.