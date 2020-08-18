"Требуем отставки Лукашенко". Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Беларуси присоединился к забастовке

Предприятие продолжает работать в штатном режиме, сообщила начальница отдела реализации нефтепродуктов предприятия Ольга Бритикова.

Белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" присоединился к забастовке и выдвинул ряд требований к властям. Об этом во время митинга 17 августа сообщила начальница отдела реализации нефтепродуктов предприятия Ольга Бритикова, видео с обращением опубликовано на YouTube-канале "TUT.BY. Политика".

"Мы требует отставки Лукашенко Александра Григорьевича с поста президента Республики Беларусь в связи с утратой доверия", – заявила она.

По словам Бритиковой, работники также требуют отставки главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, а также освобождения всех политзаключенных и задержанных во время этой президентской кампании и мирных акций протеста, связанных с ней; прекращения насилия и преследования со стороны сотрудников силовых структур в адрес мирных граждан; расследования всех случаев насилия над мирными протестующими и привлечения к ответственности виновных; проведения новых, честных и прозрачных выборов с допуском международных и независимых наблюдателей и прозрачным подсчетом голосов.

Предприятие продолжает работать в штатном режиме, заявила начальница отдела.

"Нафтан" – это крупный нефтехимический комплекс, который выпускает различные виды топлива, масла смазочные и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии, сообщается на сайте предприятия.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.