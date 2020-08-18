"Светлана не собиралась уезжать". Доверенное лицо Тихановской уверена, что она вскоре вернется в Беларусь

Доверенное лицо кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова предполагает, что на нее было оказано давление с целью вынудить уехать из страны.

Доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уверена, что она вернется в страну. Об этом Ковалькова заявила 18 августа в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы".

"Она не собиралась отсюда уезжать, поэтому я уверена, что в ближайшее время Светлана вернется", – сказала она.

Ковалькова подчеркнула, что у Тихановской после выборов не было намерений покидать страну.

"Но я могу предположить, что какое-то давление было оказано на нее в ситуации, когда ее муж уже находится в Беларуси в заключении, и еще восемь доверенных лиц под уголовным преследованием сейчас из ее команды. И первые страхи Светланы, когда она уехала, были связаны именно с нами. Я на связи с ней каждый день, и могу только предположить... Если она сама захочет озвучить, я думаю, это будет правильно", – сказала она.

По словам доверенного лица Тихановской, кандидат общается с представителями международного сообщества.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения, как минимум двое умерли. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

10 августа в штабе Тихановской сообщили, что она пропала – после подачи жалобы в Центризбирком страны на результаты голосования кандидат в президенты покинула здание ЦИК через другой выход. 11 августа было обнародовано видеообращение Тихановской, в котором она призвала граждан страны не противостоять милиции и не выходить на акции протеста. Озвученный текст Тихановская читала с листа. В этот же день стало известно, что она находится в Литве. В штабе кандидата в президенты заявили, что ее вывезли из страны по указанию властей, а видеообращение к белорусам было записано под давлением силовиков в кабинете главы ЦИК.

Тихановская 11 августа записала видеообращение из Литвы. Она не назвала причины, по которым покинула Беларусь, но отметила, что "дети – это самое важное, что есть в этой жизни".

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. После него Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером, чтобы добиться проведения новых президентских выборов.