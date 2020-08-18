Канада не признает результаты выборов в Беларуси

Правительство Канады осуждает разгон мирных демонстрантов в Беларуси, заявил министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань.

Шампань: Канада присоединяется к своим партнерам по международному сообществу в осуждении разгона мирных демонстрантов после президентских выборов в Беларуси Фото: EPA

Канада не признает результаты президентских выборов в Беларуси. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел страны Франсуа-Филиппа Шампаня, опубликованном 17 августа на сайте канадского правительства.

"Канада присоединяется к своим партнерам по международному сообществу в осуждении разгона мирных демонстрантов после президентских выборов в Беларуси. Мы не принимаем результаты этих фальсифицированных президентских выборов в Беларуси и призываем к свободным и справедливым выборам", – заявил он.

Шампань подчеркнул, что тысячи людей по всей Беларуси вышли на улицы, "призывая к прекращению жестокости милиции, освобождению политических заключенных и проведению заслуживающих доверия выборов".

"Как я сказал кандидату от оппозиции Светлане Тихановской во время нашей субботней телефонной беседы, Канада будет продолжать поддерживать народ Беларуси и мы будем работать с нашими международными партнерами, чтобы их голоса были услышаны и чтобы те, кто несет ответственность за подрыв демократии и жестокие действия против протестующих, были привлечены к ответственности", – добавил министр.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.