Руководство ОБСЕ хочет посетить Беларусь для переговоров

В ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу президентских выборов в Беларуси, за которыми не могли наблюдать представители Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Руководство ОБСЕ отправило официальное предложение правительству Беларуси о визите действующего главы организации, премьер-министра – министра иностранных дел Албании Эди Рамы и министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Об этом говорится в заявлении ОБСЕ, опубликованном 17 августа на сайте организации.

"Мы вновь выражаем нашу обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов 9 августа 2020 года, за которыми не могли наблюдать представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также непропорционального применения силы против мирных протестующих, массовых задержаний и предполагаемых пыток и жестокого обращения со стороны сил безопасности. Чтобы двигаться вперед, Беларуси необходим открытый и конструктивный диалог. ОБСЕ готова поддержать это и взаимодействовать со всеми заинтересованными сторонами", – заявили в организации.

В ОБСЕ напомниил Беларуси о необходимости "полного соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, включая поощрение и защиту основных свобод и прав человека, а также уважение суверенитета и территориальной целостности".

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.