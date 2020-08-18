Генсек ООН призвал белорусов решить проблемы путем диалога

Репрессии в Беларуси в ответ на недовольство людей – это не ответ, считает генсек ООН Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает Беларусь к разрешению ситуации в стране путем диалога. Об этом на брифинге 17 августа сказал спикер генсека Стефан Дюжаррик, сообщает пресс-служба ООН.

"Генеральный секретарь призывает всех белорусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога для сохранения мира в стране", – сказал он.

Дюжаррик напомнил, что 14 августа Гутерриш опубликовал заявление по поводу ситуации в Беларуси.

"Генеральный секретарь считает, что недовольство людей должно быть услышано и что репрессии – это не ответ... Он внимательно следит за развитием событий в стране и подчеркивает важность предоставления всем белорусам возможности реализовать свои гражданские и политические права. Это включает мирное выражение их взглядов в соответствии с законом. Власти должны проявлять сдержанность в ответ на демонстрации. Утверждения о пытках и другом жестоком обращении с задержанными должны быть тщательно расследованы", – сказал спикер.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.