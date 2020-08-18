Арестованный в Беларуси политтехнолог Шкляров: Лечь на кровать днем нельзя. Свет в камере горит непрерывно

Задержанный в Беларуси политтехнолог Виталий Шкляров рассказал об условиях, в которых содержат политзаключенных.

Политтехнолог Виталий Шкляров, которого в Беларуси арестовали в конце июля, передал через своего адвоката Антона Гашинского открытое письмо о том, как в СИЗО-1 обращаются с политическими узниками. Заявление Шклярова опубликовала "Новая газета".

"Как и всякий человек, посмевший критиковать авторитарные режимы, я понимал, что зарекаться от тюрьмы не стоит. Но когда меня арестовали, я все же не ожидал, что попаду в тоталитарный застенок. Словно какая-то гнусная машина времени отправила меня в ГУЛАГ. Нет, меня пока не бьют. Но пытаются сломать. Всеми силами", – написал политтехнолог.

Он сообщил, что письма, которые он пишет родным, им не передают. Книги и письма, которые ему присылают с воли, до Шклярова не доходят.

"Поверьте, "стакан" по сравнению с тотальным информационным вакуумом – это ерунда. Зато для духовного окормления в камеру притащили телевизор. Конечно, доступны только три главных белорусских канала, где идут особые душеспасительные белорусские программы", – отметил политтехнолог.

По его словам, задержанных каждый день заставляют бриться, потому что отращивать бороду – "это определенная степень свободы".

"Лечь на кровать днем нельзя – за это тоже выговор и карцер гарантированы. Зато после 22.00 – отбой. Думаете, отбой – это легли и уснули? Отбой – это только выключили музыку, советско-патриотическую, которая с шести утра гремит со двора. Свет в камере горит непрерывно, 24 часа в сутки. Нары короткие, железные и настолько неудобные, что на них невозможно уснуть. Ноги отекают, вытянуть их не выходит. Поэтому выспаться нереально: больно и светло", – описал Шкляров.

В конце своего обращения он написал что мыслей о самоубийстве не имеет.

"Надеюсь быть полностью оправданным, выйти на свободу, и продолжить жить свободной честной жизнью, как жил всегда", – отметил Шкляров.

Шклярова задержали 29 июля. Как пишет "Немецкая волна", его обвинили в консультировании администраторов групп в соцсетях, объединенных названием "Страна для жизни" (так называется видеоблог белоруса Сергея Тихановского, которого не допустили к участию в выборах в стране), и попытках мобилизовать вокруг Тихановского протестный электорат.

Гашинский 7 августа заявил российскому каналу "Дождь", что официально его подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с неповиновением законным требованиям властей. Защитник отметил, что политтехнолог считает себя невиновным.

Как пишет "Немецкая волна", уроженец Гомеля Шкляров учился и жил в Германии, затем переехал в США, где участвовал в нескольких избирательных кампаниях политиков-демократов, в том числе Барака Обамы и Берни Сандерса. Также участвовал в подготовке предвыборной кампании российской телеведущей Ксении Собчак и работал на выборах в Грузии. Он женат на сотруднице Госдепартамента США и, по данным СМИ, собирался переехать в Украину, где будет работать супруга.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

34-летний Александр Тарайковский стал первым погибшим во время протестов в Беларуси. Позже погиб 25-летний Александр Вихор, которого 9 августа задержали в Гомеле. Родные говорили, что Вихору стало плохо в закрытом автозаке, который направлялся в СИЗО.

Правозащитники белорусского образовательно-общественного объединения "Звяно" в отчете указали на как минимум четырех погибших и семерых в критическом состоянии после разгона протестующих.