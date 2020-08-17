Более 50 белорусов после протестов пропали без вести – СМИ

Портал TUT.BY запустил сервис по поиску пропавших людей во время акций протеста в Беларуси. После запуска инициативы удалось найти десятки людей.

В Беларуси перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов 54 человека. Они до сих пор считаются пропавшими без вести, сообщил белорусский портал TUT.BY, приводя данные из собственно разработанного сервиса поиска пропавших во время акций протеста.

На странице сервиса можно добавить пропавших людей и найти тех, которых добавили ранее. Как только человека находят, его убирают из списка. TUT.BY отметил, что после запуска инициативы удалось найти десятки людей. Большинство из них – мужчины.

"По некоторым из пропавших известно количество суток, которые им дали, но неизвестно место отбывания наказания. По некоторым ситуациям еще хуже: ни родственники, ни волонтеры не знают вообще ничего о своих близких. Их фамилий нет ни среди списков осужденных, ни среди списков находящихся на Окрестина или в других изоляторах временного содержания", – сказано в сообщении портала.

TUT.BY уточнил, что в правозащитном центре "Вясна" точной информации о количестве пропавших без вести сейчас нет.

"В "Вясне" тоже ориентируются на наш сервис, потому что вести такой подсчет очень тяжело: данные динамично изменяются и хаотично появляются", – сообщил портал.

