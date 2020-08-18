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Лукашенко наградил около 300 силовиков "за безупречную службу"

В Беларуси указом президента Александра Лукашенко более 300 сотрудников министерства внутренних дел награждены медалями "За безупречную службу" I, II и III степени. Документ подписан 13 августа.

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Лукашенко подписал указ 13 августа
Лукашенко подписал указ 13 августа
Фото: ЕРА

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении силовиков "за безупречную службу". Он опубликован на официальном правовом портале страны.

Более 300 сотрудников министерства внутренних дел, список которых занял 25 страниц документа, награждены медалями "За безупречную службу" I, II и III степени.

Среди них есть как представители руководящего звена, так и инспекторы и участковые милиционеры.

Указ был подписан Лукашенко 13 августа.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, медали, президент, награды, силовики
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