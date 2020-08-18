"Иметь право выбора – это не привилегия, это норма". Белорусская группа Iowa выпустила клип "Мечта" в поддержку протестов в своей стране. Видео
Белорусская группа Iowa на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Мечта". "Беларусь! Нет, не любя нельзя пропустить сквозь себя! Сердец биение – цвет нашего поколения. Цвет нашего поколения – чистая совесть и горящее сердце", – говорится в описании ролика. Отмечается, что трагические события в Беларуси отодвинули остальные мысли на второй план. "Мы можем сколько угодно говорить, что перемены – это плохо, что они до добра не доводят... Я читаю десятки таких комментариев. Но в конце концов все сводится к тому, что несвобода = несчастье. Несчастные люди не могут строить будущее, не могут мечтать, не могут в свободе воспитывать детей, не могут расширить рамки восприятия и сказать: "Я знаю цену своему слову". Иметь право выбора – это не привилегия, это норма", – заявила солистка коллектива Екатерина Иванчикова. Клип сопроводили хештегом #жывебеларусь. С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. В стране начались протесты, во время которых задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.
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