"Белый самолет". Могилевская в образе блондинки снялась в новом клипе. Видео
Украинская певица Наталья Могилевская на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Белый самолет". Ролик создан в формате mood video (настроенческое видео). Режиссер – Герман Ненов. В клипе использована стилистика заставки сериала "Санта-Барбара", а певица появляется в кадре с длинными светлыми волосами. "Вечно только небо. Благодарю тебя, мой великий учитель. Благодарю тебя, мой пилот", – написала она в Instagram, отметив в посте махайога Пайлота Бабу. Ранее мужчина служил в военно-воздушных силах Индии. "Я знаю – все пройдет, давай лети, пилот, и пусть мне в небе повезет!" – поется в треке.
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