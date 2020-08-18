ГОРДОН
 
 
МИР

Санкции должны быть направлены против белорусских чиновников, а не против экономики страны – президент Литвы

По мнению президента Литвы Гитанаса Науседы, целесообразно говорить о санкциях против Беларуси в масштабах Евросоюза.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Науседа: Для определенных белорусских чиновников должны быть установлены ограничения передвижения или финансовые санкции иного рода
Науседа: Для определенных белорусских чиновников должны быть установлены ограничения передвижения или финансовые санкции иного рода
Фото: EPA

Санкции против Беларуси должны быть направлены в большей степени против чиновников, чем против экономики страны. Об этом 18 августа в эфире радиостанции Ziniu radijas сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

По его словам, целесообразно говорить о санкциях в масштабах Евросоюза.

"О целевых санкциях, которые следует применять не столько к экономике, сколько к лицам, связанным с фальсификацией результатов выборов, с репрессиями... Для определенных чиновников должны быть установлены ограничения передвижения или финансовые санкции иного рода", – сказал президент.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Иностранные государства и международные организации призвали власти Беларуси воздержаться от насилия. В США и Европейском союзе заявили, что выборы в Беларуси не были свободными и демократическими. ЕС не признал результаты голосования и сообщил о намерении ввести санкции против белорусских властей. В Беларуси заявили, что настроены на сохранение диалога с ЕС, несмотря на намерения ввести санкции, но такой шаг будет означать "конец политики".

Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что страна может ввести санкции против Беларуси или ограничить поставки американской нефти.

Теги: Беларусь, Литва, санкции, Евросоюз, Гитанас Науседа, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Могилевская позировала в клетке с полуобнаженным мужчиной. Фото
Могилевская позировала в клетке с полуобнаженным мужчиной. Фото
"Высовываем головушку и выталкиваем попку". Фреймут рассказала, как правильно выходить из машины
"Высовываем головушку и выталкиваем попку". Фреймут рассказала, как правильно выходить из машины
  "Танцующий миллионер" Вакки презентовал клип на песню Para. Видео
  "Танцующий миллионер" Вакки презентовал клип на песню Para. Видео
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Вот это танцы со звездами!". 72-летняя Нина Матвиенко станцевала во дворе перед своим домом
"Не наше – не жалко". Беременная Подольская устроила в турецком отеле прыжки на кровати. Видео
"Не наше – не жалко". Беременная Подольская устроила в турецком отеле прыжки на кровати. Видео
alyona alyona: Я увидела, что мое тело способно на множество вещей!
alyona alyona: Я увидела, что мое тело способно на множество вещей!
Участник "Танцев со звездами" Мельник за первую неделю тренировок похудел на пять килограммов и рассказал, как ему это удалось
Участник "Танцев со звездами" Мельник за первую неделю тренировок похудел на пять килограммов и рассказал, как ему это удалось
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
  Соседов раскрыл подробности конфликта Пугачевой и Легкоступовой
"Похожа на Стоцкую". Рыжеволосая Ребрик призвала женщин меняться
"Похожа на Стоцкую". Рыжеволосая Ребрик призвала женщин меняться
  "Время пришло". Девятилетняя дочь Ани Лорак дебютировала в клипе певицы. Видео
  "Время пришло". Девятилетняя дочь Ани Лорак дебютировала в клипе певицы. Видео
"Галкин построил замок, а спортзал для детей запланировать забыл". Муж Пугачевой объяснил, почему не стал делать спортзал для детей
"Галкин построил замок, а спортзал для детей запланировать забыл". Муж Пугачевой объяснил, почему не стал делать спортзал для детей
Уэст показал, как проводит время с дочерью
Уэст показал, как проводит время с дочерью
  "Иметь право выбора это не привилегия, это норма". Белорусская группа Iowa выпустила клип "Мечта" в поддержку протестов в своей стране. Видео
  "Иметь право выбора – это не привилегия, это норма". Белорусская группа Iowa выпустила клип "Мечта" в поддержку протестов в своей стране. Видео
  "Одноклассница". Dantes презентовал клип-ностальгию. Видео
  "Одноклассница". Dantes презентовал клип-ностальгию. Видео
"Титюшница разложила силикон", "Все накачано". В Instagram обсудили пляжное фото Седоковой
"Титюшница разложила силикон", "Все накачано". В Instagram обсудили пляжное фото Седоковой
Звезда сериала "Дикий ангел" Орейро показала 63-летнего мужа
Звезда сериала "Дикий ангел" Орейро показала 63-летнего мужа
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
Жена бывшего нардепа Гаврилюка – мужу: Если бы могла вернуться на шесть лет назад, второй раз бы к тебе не подошла
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
"Валя, не уходи!" Муж умершей Легкоступовой упал в обморок
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Дорофеева в прозрачной одежде станцевала под трек Скриптонита. Видео
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
Врач Ефремова заявил, что испытал на нем препарат от коронавируса
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Дома!" Тополя поделился первым семейным снимком после выписки жены и дочери из роддома
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Учит нас быть счастливыми". Ляшко показал, как играет с трехмесячным сыном. Видео
"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой
"Наверное, с Могилевской сговорились". Гайтана стала блондинкой
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
"Как же больно!". Павлик обнародовал подборку снимков умершего от рака сына. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS