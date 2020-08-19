В Беларуси умер мужчина, в которого силовики выстрелили на протестах – СМИ

11 августа на протесте в Бресте был ранен 43-летний митингующий Геннадий Шутов. По словам очевидцев, в него выстрелили силовики с крыши одного из зданий. 19 августа мужчина умер, сообщает TUT.BY.

В военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов, который получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов. Об этом TUT.BY рассказали родственники погибшего.

Геннадий Шутов умер в госпитале 19 августа в 10.20.

Шутов был ранен 11 августа на митинге в Бресте. Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами события и те рассказывали, что Шутов не дрался и не конфликтовал на митинге. По словам свидетелей, выстрел в мужчину был сделан с крыши здания.

Родные Шутова искали его двое суток и выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Его дочь Людмила рассказывала TUT.BY, что у отца огнестрельная травма, "повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза".

11 августа в МВД Беларуси сообщали, что брестские правоохранители стреляли в протестующих из огнестрельного оружия на поражение, так как последние шли на них с арматурой в руках. Отмечалось, что есть один раненый, однако его имя не называлось.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Беларуси Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, трое участников митингов погибли, однако правозащитники утверждают, что известно как минимум о четырех жертвах. По состоянию на 18 августа в СИЗО оставалось 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока живой, других выборов в стране не будет.