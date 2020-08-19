Тихановская призвала Европу не признавать выборы в Беларуси

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в обращении к лидерам Евросоюза заявила, что выборы в стране не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированы.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к европейским лидерам с призывом не признавать результаты президентских выборов в республике. Соответствующее видеообращение было опубликовано 18 августа на YouTube-канале штаба Тихановской.

В своем заявлении она отметила, что выборы 9 августа не были ни честными, ни прозрачными, их результаты были сфальсифицированы, а людей, вышедших на улицы по всей Беларуси в защиту своего голоса, жестоко избили, арестовали и пытали.

"Я призываю вас не признавать эти сфальсифицированные выборы. [Президент Беларуси Александр] Лукашенко потерял легитимность в глазах нашей нации и всего мира. Чтобы способствовать мирной передаче власти в моей стране, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти через диалог", – сообщила Тихановская.

По словам оппозиционерки, совет незамедлительно инициирует проведение новых честных и демократических президентских выборов под международным наблюдением. Она также призвала лидеров стран Европы уважать принципы международного права, суверенитет Беларуси и выбор белорусского народа.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших. По состоянию на 18 августа в СИЗО остается 44 человека.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет.