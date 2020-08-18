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В Беларуси оппозиция готова к переговорам с Лукашенко, вагнеровцев в Беларусь могли выманить украинские спецслужбы. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор главных событий понедельника, 18 августа.

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Координационный штаб белорусских оппозиционеров 18 августа дал первую пресс-конференцию
Координационный штаб белорусских оппозиционеров 18 августа дал первую пресс-конференцию
Фото: EPA

Белорусские оппозиционеры готовы к переговорам с Лукашенко

Координационный совет для обеспечения передачи власти в Беларуси, о создании которого объявила кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, готов к диалогу с президентом страны Александром Лукашенко. Главными целями своей деятельности в штабе называют новые выборы и мирную передачу власти.

Сам Лукашенко считает создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти в стране.

В Беларуси подтвердили гибель еще одного митингующего

Министерство внутренних дел Беларуси сообщило, что 16 августа в Минске был совершен наезд на 19-летнего участника акции протеста. От полученных травм он скончался.

В то же время белорусские медиа утверждают, что во время наезда на мужчину никаких протестов в Минске уже не было.

В Канаде и Литве заявили о непризнании белорусских выборов

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что Канада не признает результаты президентских выборов в Беларуси. Он также осудил разгон мирных демонстрантов в стране.

Сейм Литвы принял резолюцию, которой не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. В ведомстве также призвали к введению санкций против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов выборов.

Экс-премьера Фокина назначили в трехстороннюю контактную группу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-премьер-министра Украины Витольда Фокина первым замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. 

Двум подозреваемым по делу Шеремета вручили обвинения

Врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт. Кроме того, обвинение вручили и второму подозреваемому Андрею Антоненко. Следствие считает, что именно они закладывали взрывчатку под машину журналиста.

Операция по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер"

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. По его словам, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Украины Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины, в результате чего боевиков задержали власти Беларуси.

Журналистка Янина Соколова опубликовала записи с вербовкой бойцов частной российской военной компании "Вагнер". На записи боевики рассказывают, как "освобождали Луганск и луганский аэропорт".

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, Канада, Литва, Павел Шеремет, Витольд Фокин, митинг
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