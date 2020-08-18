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Новые выборы и мирная передача власти. В координационном совете белорусской оппозиции объявили главные цели

В координационном совете белорусской оппозиции подчеркнули, что их целью не является захват государственной власти неконституционным путем или призыв к подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

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Первое заседание совета запланировано на 19 августа
Первое заседание совета запланировано на 19 августа
Фото: EPA

Целью координационного совета белорусской оппозиции является проведение новых выборов президента. Об этом 18 августа заявила доверенное лицо оппозиционерки Светланы Тихановской Ольга Ковалькова на первой пресс-конференции совета, которую транслировало "Радыё Свабода".

"[Совет] создан и будет функционировать по инициативе Светланы Тихановской с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе", – отметила Ковалькова.

Она подчеркнула, что совет не ставит целью захват государственной власти неконституционным путем и не призывает к подготовке действий, нарушающих общественный порядок.

"Светлана Тихановская является гарантом передачи власти. Программа Тихановской, которую она озвучила и с которой шла в своей кампании, продолжает реализовываться. Это мирная передача власти, освобождение политзаключенных и новые выборы", – добавила Ковалькова.

На данный момент координационный совет сформирован только частично. В него вошли, в частности, Ковалькова, юрист Максим Знак, представитель объединенного штаба Мария Колесникова, экс-министр культуры Беларуси Павел Латушко, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, а также представители трудовых коллективов БелАЗ, "Белкалий", Минского автозавода, Белорусского металлургического завода и других предприятий. В основной состав совета войдет 70 человек, а также будет создан расширенный состав, куда войдут те, кто подал заявки.

Первое рабочее заседание координационного совета состоится 19 августа, на нем состоится избрание президиума. 

Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

18 августа в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Теги: Беларусь, выборы, оппозиция, протесты в Беларуси
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