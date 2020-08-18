В Беларуси уволили директора театра, поддержавшего протесты

С директором Национального академического театра имени Янки Купалы Павлом Латушко, поддержавшим протесты в Беларуси, досрочно разорвали трудовой договор.

В Беларуси с 9 августа продолжаются протесты граждан, не согласных с результатами выборов президента Беларуси Фото: ЕРА

После того как коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы активно подержал протесты на фоне президентских выборов в Беларуси, его директора Павла Латушко уволили. Об этом 17 августа сообщил TUT.BY со ссылкой на пресс-службу театра.

По информации журналистов, Латушко заявил перед труппой, что министр культуры Беларуси Юрий Бондарь сообщил ему во время встречи, что решение об отставке согласовано с премьер-министром страны Романом Головченко, а также посоветовал воздержаться от высказываний своей общественной позиции.

По сообщению "Радыё Свабода", 18 августа коллектив театра во время встречи предъявил министру культуры ультиматум – восстановить Латушко в должности, а самому министру – подать в отставку. В ответ Бондар сказал, что увольнение было законным и для управления театром будет назначен представитель министерства культуры. Тогда актеры заявили, что следующего театрального сезона не будет, и подали министру заявления об увольнении.

Как пишет TUT.BY, 13 августа коллектив Национального академического театра имени Янки Купалы потребовал остановить насилие над участниками мирных протестов, выступил за пересчет голосов на президентских выборах, а также заявил о готовности к забастовке.

14 августа Латушко пришел на площадь Независимости к участникам мирной акции в Минске и заявил, что глава МВД, его заместитель и все, кто несет ответственность за жесткое обращение с задержанными, должны уйти в отставку.

16 августа он подписал открытое обращение к белорусам, в частности к армии, в котором известные медики и актеры призвали к немедленной отставке и возбуждению уголовных дел против тех, кто отдавал преступные приказы. Также они обратились к армии с просьбой защитить белорусский народ и суверенитет Беларуси.

17 августа над театром был вывешен бело-красно-белый флаг, на требование снять его коллектив театра ответил отказом.