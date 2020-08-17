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На уличных протестах в Беларуси погибло не менее четырех человек, семеро находятся в критическом состоянии – правозащитники

Правозащитники белорусского образовательно-общественного объединения "Звяно" подготовили отчет о случаях нарушения прав митингующих в Беларуси. В нем сказано как минимум о трех погибших в Минске и еще одном – в Гомеле.

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Правозащитники проанализировали случаи нарушения прав митингующих в Беларуси с 7 по 14 августа
Правозащитники проанализировали случаи нарушения прав митингующих в Беларуси с 7 по 14 августа
Фото: EPA

Во время уличных протестов после президентских выборов в Беларуси погибло не менее четырех человек, следует из отчета правозащитников из образовательно-общественного объединения "Звяно".

В отчете разобраны случаи нарушения прав митингующих с 7-го по 14 августа.

"Со стороны силовых структур Беларуси было использовано огнестрельное оружие против участников протестов, что свидетельствует об умышленном лишении жизни людей. Об огнестрельных ранениях нам сообщила бригада скорой помощи, которая работала в ночь с 10-го на 11 августа в районе [улицы] Пушкинской", – рассказали в организации.

Водитель скорой помощи рассказал правозащитникам о гибели трех человек в этом районе. При этом власти подтвердили смерть только одного протестующего на Пушкинской – Александра Тарайковского.

"Вызывает много вопросов версия МВД об этом случае, поскольку на видео, распространенном журналистами, видно, что у человека в руках ничего не взрывается. Также там видно, что человек гибнет не от взрыва, а от выстрела из огнестрельного оружия. Жена погибшего считает, что на видео ее супруг. Официальное расследование смерти участника протеста не начато, никаких следственных действий и экспертиз не произведено", – сказано в отчете.

При этом правозащитники не уточнили, учли ли они гибель Тарайковского в тех трех случаях, о которых им рассказал водитель "скорой", или стоит понимать, что на Пушкинской погибло не мене четырех человек. 

Правозащитники также обратили внимание на гибель 25-летнего Александра Вихора в Гомеле вследствие непредоставления медицинской помощи. 

"По этому случаю также не проводится расследование и отказано в проведении судебно-медицинской экспертизы причин смерти", – отметили в организации. 

Волонтеры "Звяна" обнаружили в минских больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших, получивших травмы различной степени тяжести.

"На момент подготовки отчета нам известно о семи раненых, находящихся в критическом состоянии в реанимации", – рассказали правозащитники.

У правозащитников есть свидетельства людей, которые были госпитализированы со сломанными ребрами, руками, травмами глазниц и другими травмами, требующими немедленной медицинской помощи. Все они утверждают, что медицинскую помощь оказывали через 6–12 часов после получения травм, а некоторым – только после потери сознания. Людям с хроническими заболеваниями (астмой, сахарным диабетом и другими) не позволяли передавать лекарства в изолятор временного содержания.

Большинство потерпевших рассказали правозащитникам о безосновательном задержании.

"Были задержаны также люди, которые не являлись участниками протестов: пешеходы, водители и велосипедисты, которые находились возле своего дома, следовали домой или вышли из кафе на улицу. При этом родственникам никто не сообщал о задержании. Все задержанные были лишены своих мобильных телефонов и доступа к адвокатам", – сказано в отчете.

Правозащитники указывают на непропорциональное и незаконное применение силы силовиками.

По информации министра здравоохранения Беларуси Владимира Караника, сейчас в больницах находятся 158 пострадавших в результате протестов, трое – в тяжелом состоянии. Он утверждает, что во время протестов погибло два человека, один из них – в Минске, сообщило издание TUT.BY.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы. 

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет.

Теги: Беларусь, митинг, Минск, жертвы, больницы, разгон, силовики, протесты в Беларуси
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