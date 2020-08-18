В МВД Беларуси заявили о гибели еще одного протестующего. Журналисты утверждают, что протестов во время его смерти не было

По информации министерства внутренних дел Беларуси, 16 августа в Минске в результате ДТП погиб один из протестующих. Однако журналисты утверждают, что протестных акций в белорусской столице в это время не было.

16 августа около 3.20 ночи на Партизанском проспекте в Минске (Беларусь) водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП. Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, погибший был участником массовых протестов, проходящих в последние дни в Минске.

По информации МВД Беларуси, непосредственно перед наездом молодой человек находился на проезжей части. Это заметил водитель Volkswagen, который предупредил пешехода об опасности и попросил его уйти с дороги на тротуар. Однако тот оставил его слова без внимания и через некоторое время попал под колеса Renault.

В то же время "Радыё Свабода" утверждает, что в 3.20 ночи 16 августа протестов уже не было и о каких-либо массовых мероприятиях в Минске не сообщалось.