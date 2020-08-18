Чухрай допустил появление подготовленных силовиками провокаторов в Беларуси

Силовики могут вывести на улицы городов Беларуси провокаторов с "коктейлями Молотова" и самодельными взрывными устройствами, считает российский кинорежиссер Павел Чухрай. Такие провокаторы, по мнению режиссера, способны стрелять в ОМОН.

Российский кинорежиссер Павел Чухрай допустил, что в ближайшее время на улицах Минска и других городов Беларуси могут появиться провокаторы, которых специально подготовили силовики. Об этом он написал в своем блоге на "Эхе Москвы" 17 августа.

"Зная историю авторитарных режимов, зная историю и нашей страны, вполне допускаю, что в ближайшее время на улицы Минска и других белорусских городов могут выйти провокаторы с "коктейлями Молотова", с самодельными взрывными устройствами, возможно, и со стрельбой по ОМОНу", – полагает режиссер.

Чухрай считает, что такие провокаторы нужны, чтобы обвинить оппозицию в "обильно пролитой крови".

"Лукашенко [действующий президент Беларуси Александр Лукашенко] для "восстановления порядка" введет военное положение и силой подавит протесты", – написал Чухрай.

По его словам, у властей Беларуси есть "советчики из России", которые, кроме "зеленых человечков", дают и другие советы по технологиям спасения Лукашенко".

"Замотать, замылить переговорами, обещаниями; расколоть интригами движение оппозиции. Сделать это для спада протестных настроений", – резюмировал режиссер.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. При этом из отчета правозащитников из образовательно-общественного объединения "Звяно" следует, что во время уличных протестов погибло не менее четырех человек. Министерство внутренних дел Беларуси 17 августа сообщило о смерти одного из протестующих в результате ДТП ночью 16 августа в Минске. Журналисты утверждают, что протестных акций в столице Беларуси в это время не было.

По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставалось 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.