Лукашенко о координационном совете оппозиции: Это попытка захвата власти

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил "остудить горячие головы", которые вошли в состав координационного совета оппозиции.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания с членами Совета безопасности 18 августа заявил, что считает создание координационного совета оппозиции попыткой захвата власти в стране. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Новый элемент – это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры: "Мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит… Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало – передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", – сказал Лукашенко.

Он пригрозил "остудить горячие головы", которые вошли в состав координационного совета.

"Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы. Из бывших "прикорытников", как они их называют, там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты", – утверждает Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заявила о создании координационного совета 14 августа. Она поручила принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан.

Сегодня в штабе Тихановской заявили, что координационный совет для передачи власти в Беларуси готов к переговорам с Лукашенко.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси оставались 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет.